Відбулися перші покази конкурсних робіт кінофестивалю «Харьковская сирень»

Харків. 10 травня. УНІАН. Перші покази конкурсних робіт IV кінофестивалю «Харьковская сирень» відбулися сьогодні в синьому залі кінотеатру ім. О.Довженка.

До уваги глядачів були представлені короткометражні стрічки «1937» Світозара Головльова (Росія), «Голубая кость» Кузьми Вострикова (Росія) «Енмеш» Айнур Аскарова (Росія), «Привет» Тетяни Журавльов (Росія), «Отче наш» Маріуса Івашкевічус (Литва) і «Новорічна інтермедія» Бориса Шустермана (Україна), повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.

«На мій погляд, рівень конкурсних робіт фестивалю« Харьковская сирень» продовжує бути достатньо високим, і ви особисто зможете в цьому переконатися, якщо подивитеся зараз ігрові фільми. Особисто мене найбільше зачепило те, що в цьому році ряд робіт стосувався теми Великої Вітчизняної війни. Фестиваль проходить практично одночасно зі святкуванням Дня Перемоги, і, звичайно, те, що молодь пам`ятає про ці страшні події, то, що вона намагається осмислити тему війни – це дуже важливо», - сказав харківський кінокритик, член селекційної комісії фестивалю короткометражного кіно «Харьковская сирень» Володимир Миславський.