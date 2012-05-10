Стартував арт-проект «Образи», присвячений Мілен Демонжо

Харків. 10 травня. УНІАН. Сьогодні у Палаці студентів Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого стартував арт-проект «Образи», присвячений французькій актрисі, Почесному президентові фестивалю «Харьковская сирень» Мілен Демонжо.

Експозиція з фотографіми, на яких - маловідомі образи Мілен Демонжо, розмістилася у фойє на 2-му поверсі Палацу студентів. Тут також представлені ляльки харківських майстрів.

У відкритті проекту взяли участь голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, Харківський міський голова Геннадій Кернес, почесний гість фестивалю, французький актор Ален Делон, а також сама Мілен Демонжо.

«Як говорив один з моїх найулюбленіших кіноперсонажів,«місце зустрічі змінити не можна». Як завжди травень, як завжди Харків, як завжди «Харьковская сирень», - сказав, відкриваючи проект, М. Добкін.

Представлені на виставки знімки - це роботи першого чоловіка Мілен Демонжо, який був професійним фотографом.

«Я рада, що ці фото викликали такий інтерес, і тут зібралося стільки людей, щоб їх подивитися. Ці фото зробив мій улюблений чоловік. І оскільки він не так давно пішов із життя, цією виставкою ми можемо віддати йому належне. Я сподіваюся, що фото вам сподобаються, і всім вам бажаю приємного вечора», - передає слова М.Демонжо сайт облдержадміністрації.