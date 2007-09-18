Бізнесменів судитимуть за шахрайство

Харків. 18 вересня. УНІАН. Прокуратурою Харківської області порушено кримінальну справу за фактом привласнення товарно-матеріальних цінностей та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах службовими особами одного з харківських приватних підприємств за ознаками складу злочинів, передбачених ч.5 ст.191 та ч.2 ст.209 Кримінального кодексу України.

Як повідомив кореспонденту УНІАН старший прокурор відділу прокуратури Андрій ЮХНО, керівництвом цього підприємства було укладено договір з ТОВ, діяльність якого раніше була припинена судом, на купівлю товарів народного споживання та продуктів харчування, включаючи ПДВ, на загальну суму майже 22 млн. грн. Крім того, договір виявися фіктивним, оскільки був підписаний директором ТОВ, який незадовго до цього помер.

А.ЮХНО зазначив, що згідно з Кримінальним кодексом привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем карається позбавленням волі на строк від 7 до 12 років, а легалізація (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом, - позбавленням волі на строк від 5 до 12 років.