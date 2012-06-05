Україна впоралася з підготовкою до Єворо-2012 - Добкін

Харків. 5 червня. УНІАН. Україна впоралася із завданням і підготувала інфраструктуру чотирьох приймаючих міст до чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як зазначив сьогодні під час прес-конференції голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, протягом п`яти років місто Харків і вся країна готувалися до проведення чемпіонату Європи з футболу. На даний момент всі підготовчі роботи практично завершені.

«Пророблена велика робота. Міжнародні фахівці, які моніторили хід підготовчих робіт у всіх чотирьох містах нашої країни поставили свої підписи під усіма документами, які сьогодні говорять про те, що Україні впоралася з дуже важким, дуже непростим, але дуже важливим і престижним завданням, і підготувала інфраструктуру приймаючих міст до цієї великої футбольної події», - сказав М.Добкін.

«Тепер найголовніше, - додав він, - це те, як ми її проведемо і які враження залишаться у гостей нашого міста і нашої країни від того, що вони тут побачать, яке спілкування отримають і які враження заберуть з собою. Я дуже сподіваюся, що осіння виборча кампанія не внесе свої корективи, і ніхто не буде використовувати цю ситуацію для того, щоб зіпсувати імідж нашої країни».

М.Добкін повідомив, що сьогодні завершуються ремонтні роботи дорожніх покриттів у Харкові та на основних магістралях, що зв`язують столицю Слобожанщини з іншими містами та регіонами.

«Зокрема, залишилося укласти останні 11 кілометрів верхнього шару асфальту на трасі, яка з`єднує Харківську область з Полтавською, у напрямку міста Києва. Також тривають роботи на тих ділянках дороги, які були розширені. Встановлюються колесовідбійники і робиться розмітка. Я гадаю, що якість цієї дороги буде така ж добра, як і на всіх тих об`єктах, де трудився останні 2 роки облавтодор», - передає слова М.Добкіна сайт Харківської облдержадміністрації.