В Оранж-кемпі вже оселилися понад 1,1 тис. голландських фанів

Харків. 12 червня. УНІАН. У Харкові в кемпінгу «Оранж-кемп» на території Журавлівського гідропарку вже оселилися понад 1100 голландських уболівальників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час екскурсії по табору у вівторок журналістам повідомив директор Департаменту з питань підготовки Євро-2012 з футболу Харківської міської ради Олександр Нечипоренко.

Він зазначив, що голландські уболівальники продовжують прибувати.

О.Нечипоренко підкреслив, що завтра урочиста передматчева хода голландських уболівальників від фан-зони на площі Свободи до стадіону «Металіст» збере вдвічі більше учасників, ніж хода, яка пройшла 9 червня в день матчу Голландія - Данія (за даними міської ради, 9 червня у ході взяли участь близько 12 тисяч осіб - УНІАН).

Голландський студент Єроєн Клейс, який також прибув та перебуватиме у Харкові протягом усього відбірного етапу Євро-2012, у коментарі кореспонденту УНІАН зазначив, що «дуже багато голландців мешкають у інших кемпінгах, готелях та на квартирах».

У прес-службі Харківської міської ради з посиланням на заступника директора Департаменту з питань підготовки Євро-2012 з футболу Олексія Чубарова УНІАН повідомили, що 13 червня на території «Оранж-кемпу» перебуватимуть вже близько 2 тисяч уболівальників.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові в день матчу Голландія - Німеччина очікується близько 20 тисяч уболівальників із цих країн. За даними прес-служби Харківської міської ради, 12 та 13 червня у харківських готелях розкуплено 100% номерів.

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