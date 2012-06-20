Департамент АПК очолив Віталій Панов

Харків. 20 червня. УНІАН. Колишній голова Вовчанської райдержадміністрації Віталій Панов очолить Департамент агропромислового розвитку Харківської облсної держадміністрації.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформував сьогодні під час робочої поїздки до Вовчанського району губернатор Михайло Добкін.

«Життя не стоїть на місці, і приплив свіжих сил у трудові колективи дуже важливий. Я уважно стежу за роботою голів райдержадміністрацій. Ми із самого першого дня постійно їх оцінювали і складали рейтинг. Вовчанський район завжди був серед лідерів. Сьогодні, проводячи реформування в Харківській облдержадміністрації, ми приділяємо велику увагу сільському господарству. За два роки роботи в районі Віталій Панов зарекомендував себе як чесна і порядна людина і професійний керівник. Нова, більш висока посада дасть йому можливість самореалізуватися ще більше», - сказав М.Добкін.

Він подякував В.Панову за роботу в районі та побажав успіхів на новій посаді.