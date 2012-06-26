Колесников: українці гідно прийняли гостей Євро-2012

Харків. 26 червня. УНІАН. Віце-прем’єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис Колесников переконаний, що Євро-2012 проходить в Україні на високому рівні і мешканці приймаючих міст гідно прийняли гостей чемпіонату.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури, про це він сказав сьогодні у коментарі журналістам під час урочистої церемонії спецпогашення останньої поштової марки, випущеної до Євро-2012.

«Турнір проходить блискуче, і всі мешканці міст на гідному рівні прийняли гостей не лише з-за кордону, а й із самої України. Безсумнівно, що чемпіонат закінчиться успішно», - сказав Б.Колесников.

За його словами, матчі європейської першості в Україні вже відвідало більше гостей, ніж очікувалося. А ще попереду – півфінал у Донецьку та фінал чемпіонату у Києві, зазначив він.

Також віце-прем’єр повідомив, що всі об’єкти, які готувалися до Євро-2012, затребувані зараз і надалі будуть задіяні на 100%.

За його словами, цього року львівський та донецький аеропорти продемонстрували зростання пасажирообігу удвічі - й це не залежить від проведення Євро-2012.

«Львівський аеропорт торік перевіз 300 тисяч пасажирів, цьогоріч перевезе 750 тисяч пасажирів, з них 50 тисяч до Євро, - зазначив Б.Колесников. - Донецький аеропорт перевіз 800 тисяч минулого року, цього року очікується 1 мільйон 250 тисяч пасажирів».

Щодо заповнюваності стадіонів, то, як відзначив віце-прем’єр-міністр України, все залежатиме від тієї гри, яку демонструватимуть команди своїм уболівальникам.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА