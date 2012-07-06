На Харківщині діє група шахраїв, які збирають кошти на неіснуючу благодійність

Харків. 6 липня. УНІАН. В Харківській області діє група шахраїв, які збирають кошти на неіснуючу благодійність.

Як повідомляє прес-служба Харківської облдержадміністрації, про це поінформував заступник губернатора Ігор Шурма.

Він повідомив, що шахраї діють від імені представників влади та соціальних служб, і звернувся з проханням бути пильними і звертатися у разі чогось підозрілого до правоохоронних органів.

«На території Харківської області до суб’єктів господарської діяльності від мого імені, а також від імені працівників соціальних служб надходять телефонні дзвінки з проханням перерахувати кошти на благодійність для Житомирського обласного відділення Міжнародного благодійного фонду «Допомога дітям Чорнобиля». Офіційно заявляю, що жодного відношення до дзвінків не маю. Я з великою повагою і пошаною ставлюсь до всіх громадських рухів, які стосуються чорнобильців, але я закликаю всіх не реагувати на такі звернення від мого імені і не перераховувати кошти для цього благодійного фонду. Я не звертався з проханням перерахувати будь-які кошти на благодійність, і ці дзвінки не мають жодного відношення до мене. У разі надходження таких дзвінків прошу всіх одразу звертатися до правоохоронних органів», - сказав І.Шурма.