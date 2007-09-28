Гравці «Дружби-78» оголосили голодування

Харків. 28 вересня. УНІАН. Група гравців хокейного клубу «Дружба-78» оголосили голодування.

Як передає кореспондент УНІАН, у ці хвилини дев’ять юнаків розмістилися на майдані Конституції неподалік Харківської міської ради, і висувають до влади вимоги розібратися в ситуації, що склалася довкола їхнього клубу та в Харківській спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі олімпійського резерву, де вони навчаються і тренуються.

Юнаки тримають у руках транспаранти з написами: «Ми хочемо відстоювати честь України, а не поповнювати вулицю», «Беззаконня вбиває наше майбутнє», «Чому бандити на волі, а чесні люди в тюрмі».

За словами хлопців, на цей час ситуація в школі стала вкрай нестерпною: «тренерів звільняють», «саджають у тюрму», «нам не дають нормально тренуватися».

Хокеїсти, яким по 14-16 років, поки що не знають, як довго триватиме їхнє голодування, вони зараз хочуть, щоб міська влада втрутилася в ситуацію і поклала край всім поневірянням «Дружби-78».

Як повідомляв УНІАН, влітку цього року батьки хокеїстів «Дружби-78», які перебували на міжнародному турнірі «One Hockey» у Філадельфії, заявили, що проситимуть своїм дітям притулку у США. Вимоги батьків вилилися у цілу низку протестів у Харкові і Києві.

Минулого року стосовно трьох тренерів «Дружи-78» була порушена кримінальна справа. Два з них - Володимир ЄРЬОМІН та Олег ЧЕКРИШОВ за порушення підписки про невиїзд влітку 2007 р. були взяті під варту до Харківського СІЗО. Третій фігурант справи – Іван ПРАВИЛОВ, головний тренер «Дружби-78», – зараз знаходиться у США. Справа пов’язана з інцидентом у серпні 2006 р. у приміщенні Харківської СДЮСШОР, коли з боку керівника школи був застосований газовий пістолет під час конфлікту, який виник між тренерами, батьками, дітьми з «Дружби-78» та керівниками школи.

Коментуючи влітку звернення батьків, директор СДЮСШОР Сергій БРИЖА сказав кореспонденту УНІАН, що вважає цю ситуацію надуманою. За його словами, діти мають у школі всі умови для навчання, тренувань та участі у змаганнях. І те, що тренери «Дружби-78» «звільнені за порушення дисципліни та перебувають під слідством за фактами хуліганства, перебували на підписці про невиїзд, - сказав директор, - просто використовується в їхніх корисливих цілях».

Довідка УНІАН. Хокейний клуб-школа «Дружба-78» під керівництвом І.ПРАВИЛОВА є неодноразовим чемпіоном України і переможцем багатьох міжнародних турнірів. Деякі вихованці «Дружби-78», зокрема, Дайнюс ЗУБРУС, виступають за різні клуби НХЛ у США і Канаді. Кілька років тому у хокейному середовищі виник конфлікт у зв`язку із забороною колишньому капітану «Дружби-78» Єлизаветі РЯБКІНІЙ і нападаючій команди Вікторії МИКОЛЕНКО брати участь у чоловічих чемпіонатах України. Восени 2005 року близько 20 юних вихованців «Дружби-78», зокрема Є.РЯБКІНА і В.МИКОЛЕНКО, виїхали з України для продовження навчання в приватних коледжах США.