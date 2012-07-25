Харків'яни висувають Ірину Бережну у нову Верховну Раду

Харків. 25 липня. УНІАН. Харківська міська організація Партії Регіонів на своїй конференції висунула як кандидата в народні депутати на майбутніх парламентських виборах по округу №169 (Київський район, частина Московського району Харкова) нинішнього парламентарія Ірину Бережну.

«Мені дуже важливо було отримати довіру однопартійців, тих людей, з якими ми разом працюватимемо для Харкова, для країни», - прокоментувала подію І.Бережна.

За її словами, «від Харкова у Верховну Раду йде сильна команда людей-однодумців, готових відстоювати інтереси міста та бути опорою і захистом кожному харків`янинові».

Також народний депутат усвідомлює той факт, що той парламентарій, який представляє Харків, - це в першу чергу - відповідальність і серйозна щоденна робота. «Коли немає сесії, я часто буваю в Харкові, спілкуюся з людьми, провожу зустрічі в мікрорайонах, спілкуюся з пенсіонерами і студентами, представниками середнього бізнесу і науковцями, медиками, вчителями. Тому проблеми харків`ян знаю не з чуток, - зазначила І.Бережна. - У місті діють мої депутатські приймальні. Частину проблем жителів уже вдалося вирішити, і на цьому я зупинятися не збираюся».

«Своїм обов’язком, - наголосила І.Бережна, - я вважаю прикладати весь свій життєвий і професійний досвід, щоб чесно і сумлінно виконувати роботу народного депутата, працювати для Харкова, для людей».