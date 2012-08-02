Харківський метрополітен з 1 вересня вилучає з обігу жетони

Харків. 2 серпня. УНІАН. Харківський метрополітен з 1 вересня остаточно вилучає з обігу жетони.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на КП «Харківський метрополітен».

Із осені для оплати проїзду в метро використовуватимуться тільки паперові квитки та безконтактні карти. Невикористані жетони харків’ян просять використати до 1 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, на станціях метрополітену з’явилися оголошення: «З 1 вересня 2012 року на станціях метрополітену припиняється оплата за проїзд за допомогою жетонів. Просимо використати жетони до вказаного строку».

Довідка УНІАН. Харківський метрополітен складається з трьох ліній, експлуатаційна довжина яких сягає близько 38,1 км. Харківське метро нараховує 29 станцій. Власником метрополітену є комунальне підприємство «Харківський метрополітен».