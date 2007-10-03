Сесію Харківської облради перенесено на 16 жовтня

Голова Харківської облради Василь Салигін підписав розпорядження, згідно з яким 16 жовтня планується провести ХІХ сесію облради V скликання.

Про це повідомляє офіційний сайт облради.

На сесію планується винести питання про звіт голови Харківської облдержадміністрації Арсена Авакова про виконання програм соціально-економічного і культурного розвитку Харківської області, обласного бюджету і про здійснення адміністрацією делегованих їй облрадою повноважень за ІІ - ІV квартал 2006 р. і І півріччя 2007 р., про висловлення недовіри голові ХОДА. Планується розглянути питання про порушення під час надання та використання земельних ділянок і природних ресурсів.

Як повідомлялося, раніше планувалося, що сесія відбудеться 9 жовтня.