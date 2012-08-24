У Люботині НП: в хату кинули вибухівку

Харків. 23 серпня. УНІАН. У Люботині Харківської області невідомий закинув у житловий будинок вибухонебезпечний предмет.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області.

До міліції надійшло повідомлення про те, що невідома особа близько півночі 22 серпня кинула вибухово-небезпечний предмет в один із будинків у Люботині. Було чутно удар і задимлення. На будинку пошкоджені два склопакети веранди.

Постраждалих немає. На місце пригоди одразу виїхала слідчо-оперативна група та криміналістична лабораторія.

Люботинський міськвідділ міліції порушив кримінальну справу за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство способом, небезпечним для життя багатьох осіб).

Справу передано у провадження слідчого управління ГУМВС України в Харківській області. Проводиться досудове слідство. Його хід перебуває на контролі прокуратури Харківської області.