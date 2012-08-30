У Харкові трамвай насмерть збив пенсіонерку
17:07, 30 серпня 2012Харьків
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Жінка переходила Московський проспект
Харків. 30 серпня. УНІАН. Сьогодні у Харкові трамвай насмерть збив жінку1936 року народження.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облуправління ДАІ, це сталося об 11.20 поблизу будинку №55 по проспекту Московському, де проходять трамваї 6-го маршруту.
Трамвай не встиг загальмувати, коли пенсіонерка переходила вулицю. Від отриманих травм вона померла. Трамваєм керувала жінка 1974 р.н.
Правоохоронці з’ясовують обставини події, повідомили у прес-службі.
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