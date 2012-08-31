Металіст отримав суперників у Лізі Європи

Харків. 31 серпня. УНІАН. Харківський «Металіст» у груповому етапі змагань Ліги Європи сезону 2012-2013 зіграє з німецьким «Байєром», норвезьким «Русенборгом» та австрійським «Рапідом» (група «К»).

Такі результати жеребкування, яке щойно завершилося у Монте-Карло.

Другий український учасник Ліги Європи дніпропетровське«Дніпро» гратиме у групі «F» з ПСВ з Нідерландів, «Наполі» (Італія) та АІК (Швеція).

Перший тур групового раунду ЛЄ відбудеться 20 вересня.

Як повідомляв УНІАН, у кваліфікаційному раунді плей-офф Ліги Європи «Металіст» здобув перемоги в обох матчах над бухарестським Динамо (2:0, 2:1) і за сумою двох зустрічей вийшов до групового етапу змагань ЛЄ.