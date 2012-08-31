У перший день осені буде тепло

Харків. 31 серпня. УНІАН. На завтра, 1 вересня, синоптики обіцяють підвищення температури повітря.

Як повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі, очікується невелика хмарність, без опадів. Вночі та вранці у західній частині подекуди туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 7-12°, у південній частині місцями 15-17°, вдень 21-26°, у східних областях 18-23°; на Закарпатті вночі 11-16°, вдень 27-32°.

У Києві та Київській області без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 7-12°, вдень 21-26°; у Києві вночі 10-12°, вдень 23-25°.

Сьогодні, 31 серпня, температура води становила в Чорному та Азовському морях 20-24°, в районі Феодосії та Євпаторії 18°, в Дніпрі біля Києва - 19°.