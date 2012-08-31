У Харкові відбулася виставка «Харківські видавці - районам Харківщини»

Харків. 31 серпня. УНІАН. У приміщенні будинку Харківської облдержадміністрації відбулася книжкова виставка-ярмарок «Харківські видавці - районам області»є

Свою продукцію городянам і гостям міста представили 12 провідних видавництв Харківщини.

Як повідомляє сайт ОДА, виставка була організована з ініціативи губернатора Михайла Добкіна за участю управління у справах преси та інформації ХОДА.

Як зазначила начальник управління у справах преси та інформації ХОДА Вікторія Маренич, особливість виставки полягає в тому, що на книжковому ярмарку вся друкована продукція продається за цінами виробників.

Наступна виставка-ярмарок відбудеться у Красноградському районі 11 вересня.

Участь у виставці-ярмарку взяли наступні видавці:

«Фоліо» - Художня література (24 книги)

«Колорит» - Подарункові видання та листівки про Харків (20 книг)

«Золоті сторінки» - Видання про Харків, фотоальбоми, путівники, телефонні довідники (80 книг)

«Майдан» - Проза та поезія сучасних авторів Слобідського краю (40 книг)

«Талант» - Література для дітей (42 книги)

«Сага» - Література з історії та культури Слобідської України, етнографічні видання (40 книг)

«Харківський приватний музей міської садиби” - Видання про історію Харкова та Слобідської України (100 книг)

«Ранок» - Література для дітей, енциклопедії та видання для всієї родини (70 книг)

«Фактор-Друк» (друкарня) - Художня та дитяча література (40 книг)

«Оригінал» - Навчальна, навчально-методична, наукова література; художня література харківських авторів (20 книг)

«ТОВ «Рефот» - Фотоальбоми (Харків) (2 книги)

«Книга Пам᾽яті України» - Історико-меморіальні багатотомні наукові видання (25 книг).