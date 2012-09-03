Металіст програв Волині

Харків. 3 вересня. УНІАН. Харківський Металіст зазнав поразки у матчі 8-го туру Української прем`єр- ліги з луцькою Волинню.

Рахунок гри, яка відбулася у Луцьку у неділю на стадіоні «Авангард», 2:1 на користь волинського клубу.

На гол Вілліана на 18-й хвилині у першому таймі Волинь відповіла двома м’ячами у ворота Горяїнова: Бікфалві (20), Суботіч (37).

Склад Металіста: Горяїнов, Шелаєв, Торсігьлєрі, Папа Гуйє, Фініньо, Шарпар (Марлос 60), Едмар, Хав`єр, Крістальдо (Лисенко 59), Вілліан (Бланко 79), Соса (к). Запас: Дишленкович, Торрес, Обрадович, Пшеничних.

Після 8 турів Металіст набрав 14 очок і посідає 4-те місце у Турнірній таблиці. Попереду Шахтар (21), Дніпро (18) і Динамо (18).

У наступному турі, який відбудеться 15 вересня, Металіст приймає полтавську Ворсклу.

Фото metalist.ua