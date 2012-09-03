У Харкові судитимуть чотирьох працівників міліції

Харків. 3 вересня. УНІАН. У Харкові за хабарництво судитимуть чотирьох працівників міліції.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника управління прокуратури області Олександра Бабікова.

За його даними, двоє дільничних інспекторів одного з райвідділів міліції Харкова, діючи у змові з двома колишніми працівниками того ж райвідділу, вимагали та одержали 3 тис доларів хабара за непритягнення громадянина до кримінальної відповідальності за порушення законодавства у сфері обігу наркотичних засобів.

На сьогодні кримінальна справа порушена стосовно двох дільничних інспекторів за фактом отримання хабара за попередньою змовою групою осіб за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище) та стосовно двох колишніх міліціонерів за фактом пособництва в отриманні хабара за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Працівники міліції, які підозрюються у хабарництві, відсторонені від займаних посад. Справу скеровано до апеляційного суду Харківської області для визначення підсудності та розгляду по суті.

Хабарникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 4 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до 3 років та з конфіскацією майна.