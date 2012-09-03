Міліція затримала серійного викрадача автомобілів

Харків. 3 вересня. УНІАН. На Харківщині правоохоронці затримали серійного викрадача автомобілів.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

Під час слідства доведено причетність 19-річного раніше засудженого за крадіжки та оборудки з наркотиками парубка до численної кількості злочинів.

Зокрема, з червня по серпень 2012 року він скоїв на території Харківської, Сумської та Донецької областей 13 викрадень автомобілів, 2 спроби незаконних заволодінь транспортом, 11 крадіжок з торговельних об’єктів, 5 крадіжок з домоволодінь громадян та 2 крадіжки з автомобіля.

Таким чином на Харківщині від дій злочинця постраждали мешканці Червонозаводського, Коломацького, Валківського, Куп`янского, Борівського, Зміївського, Ізюмського, Шевченківського, Дергачівського, Харківського, Первомайського та Лозівського районів.

На цей час працівники міліції розшукали викрадені автомобілі та повернули їх у технічно справному стані власникам.

Парубок, який обґрунтовано підозрюється в скоєнні цих злочинів, затриманий. Триває слідство.