Керівники Харківщини привітали Вераксу і Прологаєву з новим «золотом» на Паралімпіаді

Харків. 5 вересня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін та голова Харківської обласної ради Сергій Чернов привітали чемпіонів XIV літніх Паралімпійських ігор з плавання Максима Вераксу та Наталію Прологаєву зі здобуттям чергових золотих медалей.

«Прийміть найщиріші вітання із здобуттям чергових золотих медалей на XIV літніх Паралімпійських іграх у м. Лондоні. Ваша працездатність, справжня мужність, терпіння, самовідданість і прагнення до перемоги принесли вагомі здобутки для нашої збірної. Міцного вам здоров’я, родинного щастя, невичерпного оптимізму та нових спортивних звершень. Нехай ваші досягнення і надалі примножують славу і авторитет Харківщини у всьому світі!», - йдеться у вітальній телеграмі.

Як повідомляв УНІАН, харківські плавці Наталя Прологаєва та Максим Веракса 4 вересня у Лондоні здобули ще дві золоті медалі ХІV літніх Паралімпійських ігор. Загалом Н.Прологаєва здобула третє золото лондонської Паралімпіади. Зокрема, на дистанції 100 метрів брасом вона установила новий світовий рекорд, показавши результат 1 хв. 43,99 сек.

М.Веракса на дистанції 100 метрів вільним стилем також встановив новий паралімпійський рекорд - 51,40 сек.