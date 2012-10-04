Більшість підприємств-вкладників банку «Базис» втратять свої заощадження - Добкін

Харків. 4 жовтня. УНІАН. Більшість підприємств-вкладників банку «АКБ «Базис» внаслідок ліквідації фінустанови втратять свої заощадження.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив журналістам голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін.

Губернатор зазначив, що вчора під час зустрічі з керівником Нацбанку Сергієм Арбузовим він обговорив ситуацію з банком «Базис». М.Добкін запевнив, що найближчим часом кожен вкладник-фізична особа зможе отримати до 200 тис грн своїх внесків. Після реалізації майна банку частина підприємств-вкладників також зможуть отримати свої вклади.

«Але, на жаль, більшість підприємств ці кошти втратять», - сказав М.Добкін.

Губернатор наголосив, що така ситуація «стане уроком» для підприємств. На його думку, підприємства повинні вкладати кошти в державні банки, які зможуть гарантувати повернення всіх вкладів.

М.Добкін висловив переконання, що з банку «Базис» гроші «вимили цілеспрямовано», оскільки реально підкріплені заставні папери виводилися з банку, натомість заводилися застави, «не дорожчі за олівець». Губернатор висловив переконання, що винні у розкраданні грошей банку будуть покарані.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України ухвалою №357 від 23 серпня 2012 року ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та призначення ліквідатором публічного акціонерного товариства «АКБ «Базис» Віри Ладоненко.

За даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, згідно зі змінами до Реєстру учасників Фонду від 11 вересня, банк «Базис» втратив статус учасника Фонду.

Довідка УНІАН. Банк «Базис» заснований у 1991 році під керівництвом екс-губернатора Харківської області Арсена Авакова. За класифікацією НБУ, «Базис» належить до групи невеликих фінустанов з активами менш ніж 3 млрд грн.

Банк входить до складу фінансово-промислової групи «Інвестор». Його найбільшими бенефіціарами на 1 квітня 2012 року були Олег Гаєвий, Ігор Моркотонов, Ігор Котвицький.