Харківщина - великий боржник за газ

Харків. 22 жовтня. УНІАН. Найбільш злісними порушниками встановленої законодавством дисципліни розрахунків за спожитий газ є керівники підприємств комунальної теплоенергетики (ТКЕ) і місцевої влади Дніпропетровської та Харківської областей.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі НАК “Нафтогаз України”.

У повідомленні зазначається, що підприємства ТКЕ цих областей заборгували половину всього боргу комунальної теплоенергетики перед ДК “Газ України” за спожитий у 2007 році природний газ.

Вкрай незадовільним залишається рівень розрахунків за спожитий газ підприємств ТКЕ Закарпаття, Кіровоградської, Луганської областей, Херсона і Севастополя. Рівень розрахунків за газ у цих регіонах є найнижчим в Україні, оплата не досягає подекуди навіть 75%.

Через низький рівень розрахунків підприємствам ТКЕ обмежується постачання газу. В результаті протиправних дій місцевих керівників і керівників підприємств ТКЕ населення цих регіонів страждає від невчасного початку опалювального сезону, зазначає «Нафтогаз».

За даними оперативного моніторингу компанії, населення України справно оплачує комунальні рахунки, майже стовідсотково розраховуючись за надані послуги. При цьому зібрані підприємствами ТКЕ кошти у ряді регіонів доходять до ДК «Газ України» лише частково, осідаючи в кишенях місцевих керівників, йдеться в повідомленні.

«Нафтогаз» нагадує, що, не забезпечуючи своєчасну і в повному розмірі оплату за природний газ, місцеві керівники грубо порушують закон.

Довідка УНІАН. Підприємства комунальної теплоенергетики, що забезпечили розрахунки за спожитий у 2007 році газ на рівні 90% й надали ДК «Газ України» гарантії щодо погашення заборгованості, були в повному обсязі забезпечені поставками палива, що дозволило своєчасно почати опалювальний сезон.