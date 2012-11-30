Євробанк 4 грудня презентує програму для малого й середнього бізнесу

Харків. 30 листопада. УНІАН. 4 грудня Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) проведе презентації Програми ділових консультаційних послуг «Business Advisory Services» (BAS) для представників малого та середнього бізнесу в Харкові і Богодухові.

Захід проводиться на безкоштовній основі, повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.

Програма забезпечує доступ суб`єктів малого та середнього підприємництва до сучасних європейських фінансових інструментів підтримки бізнесу. Експерти ЄБРР продемонструють можливості BAS для малого та середнього бізнесу та успішно реалізовані проекти в Україні. Учасники заходу зможуть отримати вичерпні відповіді на питання по Програмі, а також індивідуально проконсультуватися з фахівцями з розвитку власної справи, йдеться у повідомленні.

Презентації відбудуться о 15.00 та о 17.00 у приміщенні Харківської національної академії міського господарства (м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17), о 10.00 та о 12.00 у малій залі Богодухівської райдержадміністрації.

Підтвердити участь та отримати додаткову інформацію можна в Харківському регіональному фонді підтримки підприємництва можна за телефоном: (057) 757-42-32 або e-mail: economist@kharkiv.biz.ua.

Телефон для акредитації журналістів +38 (050) 908-08-34, e-mail: makeenko@keycommunications.ua, Вікторія Макеєнко.

Довідка прес-служби ХОДА. BAS - Програма Європейського банку реконструкції та розвитку, що фінансується Європейським Союзом. Також уряд Норвегії виділив кошти Програмі BAS для підтримки жіночого підприємництва в Україні. Програма сприяє підвищенню конкурентоспроможності малого та середнього бізнесу і виступає гарантом професійного консалтингу в країнах дії ЄБРР. В Україні Програма BAS діє з 2010 року. Станом на серпень 2012 року, BAS-Україна підтримала 145 підприємств малого та середнього бізнесу.