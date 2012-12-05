У Харкові міліція піймала телефонного терориста

Харків. 5 грудня. УНІАН. У Харкові чоловік, щоб зіпсувати свято іншим, зробив хибне повідомлення про замінування нічного клубу.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю головного управління МВС України в Харківській області, 30 листопада близько першої ночі до міліції надійшло повідомлення про те, що в одному з розважальних клубів Харкова начебто закладено вибухівку.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група райвідділу та працівники вибухово-технічної служби. З приміщення клубу евакуювали 80 громадян. Правоохоронці провели ретельний огляд 2-поверхового будинку загальною площею понад 500 кв. метрів, однак жодних вибухових пристроїв та вибухових речовин не знайшли – повідомлення виявилося хибним.

Цього ж дня за фактом хибного повідомлення правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками) Кримінального кодексу України.

Вчора, 4 грудня, оперативники сектору карного розшуку Дзержинського райвідділу міліції за підозрою у скоєнні цього злочину затримали 25-річного харків’янина, який зізнався у скоєному. Він розповів слідчим про те, що 30 листопада посварився з одним із відвідувачів розважального клубу, після чого вирішив зіпсувати усім свято. Хлопець зателефонував до служби «101» і повідомив про начебто закладену вибухівку.

На цей час затриманому вручили повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. До районного суду направлено клопотання про обрання стосовно нього міри запобіжного заходу.