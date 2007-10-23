Президент поклав квіти до Пам`ятного Хреста жертвам Голодомору

Харків. 23 жовтня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО в рамках робочої поїздки на Харківщину поклав квіти до Пам`ятного Хреста жертвам Голодомору 1932-1933 років у селі Покотилівка.

Як повідомляє прес-служба глави держави, у своєму виступі під час церемонії В.ЮЩЕНКО підкреслив, що сьогодні має бути відновлена історична правда стосовно усіх Голодоморів, які пережила Україна.

«Час вимагає від нас вшанування історичної правди – вшанування без гніву, але в скорботі», – сказав В.ЮЩЕНКО. При цьому він підкреслив, що правильна оцінка цих трагічних сторінок нашої історії є для українців «тестом на те, чи відбудеться українство як нація».

Президент особливо наголосив, що пам’ять про жертви найжахливіших в історії людства злочинів, до яких, безперечно, належить Голодомор 30-х років, має вшановуватися в кожному населеному пункті, мешканці якого були серед постраждалих.

«Мені боляче, що у Харківській області є райони, де не встановлено жодного пам’ятного знака жертвам Голодомору», – сказав В.ЮЩЕНКО. На його думку, такий стан речей є неприпустимим ігноруванням своєї історії, зважаючи також і на те, що саме на Харківщині від голоду загинуло найбільше людей.

Напередодні відзначення 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років Президент закликав кожного українця не бути байдужим до лихоліть, які пережили наші співвітчизники.

Президент вшанував пам’ять загиблих в с. Покотилівка хвилиною мовчання. Він також поклав до Хреста жертвам Голодомору вінок з жита та пшениці й поставив свічку.