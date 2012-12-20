Депутати заслухали звіт Чернова і не дали слова Швайці

Харків. 20 грудня. УНІАН. Депутати Харківської обласної ради не погодилися надати слово для виступу на засіданні XVIII сесії облради народному депутату від «Свободи» Ігорю Швайці, який хотів виступити відразу після річного звіту голови облради.

Як передає кореспондент УНІАН, І.Швайка серед інших попередньо записався на виступ після звіту голови Харківської облради Сергія Чернова.

За надання слова І.Швайці проголосувало 30 депутатів, 21 був проти, 1- утримався, 63 - не голосували. Таким чином «за» проголосувало лише 30 депутатів із 115, а для прийняття позитивного рішення потрібно дві третини голосів.

Тим часом С.Чернов прозвітував про свою діяльність, роботу депутатського корпусу, постійних комісій та виконавчого апарату за період з листопада 2011 по грудень 2012 року

Він відзначив, що за 11 місяців цього року до місцевих бюджетів Харківської області (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло доходів 4,3 млрд грн, «у порівнянні з відповідним періодом минулого року, надходження збільшилися майже на 600 млн грн, або на 15 %».

Всього, за словами голови, до зведеного бюджету області зараховано доходів та трансфертів з держбюджету України 10,2 млрд грн з ростом проти аналогічного періоду минулого року на 18%, з них надійшло цільових субвенцій з держбюджету 2,6 млрд грн.

За даними С.Чернова, бюджет розвитку обласного бюджету у 2012 році становив понад 140 млн грн.

Депутати більшістю голосів схвалили звіт голови обласної ради.

Позитивну оцінку діяльності С.Чернова дав голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, який виступив відразу після звіту.

Слова критики на адресу С.Чернова пролунали лише у виступі з місця представника фракції Компартії України.