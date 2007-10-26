Фельдман бачить спосіб повернення боргів СРСР

Харків. 26 жовтня. УНІАН. Кандидат в депутати України від політичного блоку БЮТ Олександр ФЕЛЬДМАН вважає, що безінфляційним і справедливим способом повернення вкладів Ощадбанку СРСР могло б стати забезпечення виплат населенню акціями Ощадбанку України.

Свою точку зору на проблему повернення заощаджень громадянам України О.ФЕЛЬДМАН висловив на прес-конференції у Харкові.

На думку О.ФЕЛЬДМАНА, спочатку має бути встановлена кінцева сума втрачених вкладень з прив’язкою до курсу рубля на той момент. Потім, як один з варіантів, можна розглянути питання про об’єнання активів, які належать державі, Ощадбанку та Укрексимбану в одне ціле, і про забезпечення боргів перед населення акціями цієї банківської структури.

О.ФЕЛЬДМАН вважає, що саме така схема буде соціально і ринково ефективною, оскільки вона не потягне за собою грошової маси і дасть людям у руки реальні особисті активи.

Такий крок, на його думку, крім усього, може стати поштовхом до формування повноцінного фондового ринку в Україні і відповідної інвестиційної культури у величезної кількості людей.