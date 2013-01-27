На понеділок в Україні оголошено штормове попередження

Харків. 27 січня. УНІАН. На понеділок, 28 січня, в Україні оголошено штормове попередження.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«28 січня на дорогах країни ожеледиця, у Криму та Приазов`ї місцями ожеледь, вранці у західних областях подекуди туман, видимість 200-500 метрів», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, завтра вдень в Україні буде 3-8° морозу, вночі температура сягатиме мінус 20°. У Криму та Приазов`ї слабкий мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь.