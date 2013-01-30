Аграрії Харківщини в 2012 році закупили техніки на 1,3 млрд грн

Харків. 30 січня. УНІАН. Сільгоспвиробники Харківської області в 2012 році придбали сучасної техніки для полів і ферм на загальну суму 1 млрд. 298,2 млн. грн., що в 1,55 рази більше, ніж 2011 року.

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на Департамент Агропромислового розвитку ХОДА.

Зокрема, аграрії Харківщини придбали 561 трактор, 185 зернозбиральних комбайнів, 80 жниварок, 5 бурякозбиральних комплексів, 25 одиниць кормозбиральної техніки, 280 сівалок, а також велику кількість ґрунтообробної і іншої сільськогосподарської техніки та обладнання для тваринницьких ферм.

Також з початку року сільгосппідприємства області розпочали закупівлю паливно-мастильних матеріалів для посівної кампанії, в регіоні відзначається позитивна тенденція до зниження цін на пальне. Так, на сьогоднішній день середня оптова ціна на дизельне паливо становить 8,80 грн. за літр, та 7,85 за літр бензину А76.

За даними Департаменту, на сьогодні сільгосппідприємства області мають в наявності 16 883 тон дизельного пального, що становить 67% від потреби, та 4867 тон бензину, що становить 68% від потреби.

На знімку: трактор виробництва Харківського тракторного заводу.