У захисника Тимошенко відібрали депутатський мандат

Київ. 6 березня. УНІАН. Вищий адміністративний суд України достроково припинив повноваження народного депутата від «Батьківщини» Сергія Власенка.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалила колегія суддів на чолі із суддею Михайлом Зайцевим за позовом голови Верховної Ради Володимира Рибака до С.Власенка щодо дострокового припинення повноважень цього народного депутата.

Голова ВР звернувся до суду з позовом, оскільки С.Власенко одночасно з повноваженнями народного депутата займався адвокатською діяльністю.

«Адміністративний позов голови Верховної Ради Володимира Рибака до народного депутата Сергія Власенка про дострокове припинення повноважень задовольнити», - процитував суддя М.Зайцев рішення суду.

Як повідомляв УНІАН, голова ВР В.Рибак вніс до ВАСУ подання щодо можливості позбавлення С.Власенка депутатського мандата у зв’язку з тим, що він незаконно суміщає депутатську діяльність із адвокатською.

В опозиції цей позов називають незаконним і заявляють про фальсифікацію рішення Регламентного комітету ВР, на підставі якого В.Рибак вніс подання до суду. Через це з 5 березня фракції опозиції заблокували трибуну і президію парламенту.

4 березня німецька Frankfurter Allgemeine повідомила, що МЗС ФРН викликав «на килим» посла України у Берліні після того, як українська влада посилила тиск на С.Власенка.

5 березня Європейський Союз висловив стурбованість через переслідування У спільній заяві верховний представник Євросоюзу з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон і комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле наголосили, що «нетерпінням очікують на повне виконання висновків саміту Україна-ЄС від 25 лютого 2013 року та уважно стежать за політичними подіями в Україні. Вони глибоко занепокоєні останніми процесуальними діями, які можуть призвести до скасування парламентського мандата двох депутатів на сумнівних правових підставах. Вони також звертають особливу увагу на ситуацію, пов’язану зі справою С.Власенка у світлі останнього клопотання до Вищого адміністративного суду стосовно позбавлення його парламентського мандата».

К.Ештон та Ш.Фюле закликали українську владу «вирішити цю ситуацію таким чином, щоб уникнути створення враження про зловживання судовою системою з політичними цілями. Вони нагадують про свою рішучу позицію, згідно з якою остаточний склад парламенту України повинен відображати реальне волевиявлення українських виборців. Закон «Про вибори народних депутатів» визначає чіткий п’ятиденний термін для оскарження результатів виборів в суді. Процесуальні дії, розпочаті через декілька місяців після встановлення остаточних результатів виборів, викликають занепокоєння з політичної та правової точки зору».

Сьогодні 6 березня Державний департамент США також висловив стурбованість у зв’язку зі спробами позбавити С.Власенка депутатських повноважень. Держдепартамент у своїй заяві відзначає, що зусилля з позбавлення С.Власенка його місця в парламенті, «як видається, є політично мотивованими через його зв`язки з Тимошенко».

Держдепартамент також згадав, що у лютому суд визнав недійсними повноваження народних депутатів Павла Балоги та Олександра Домбровського.

США закликали українську владу «шанувати волю українських виборців, висловлену в жовтні 2012 року на парламентських виборах», і закінчити «політично мотивоване переслідування лідерів опозиції та виконувати міжнародні зобов’язання щодо верховенства закону та демократії».