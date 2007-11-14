На Харківщині оголошено штормове попередження

Харків. 14 листопада. УНІАН. У зв’язку з погіршанням погоди, яке викликане переміщенням південного циклону, на Харківщині вдень 15 листопада, а також протягом доби 16 листопада оголошено штормове попередження.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій Харківської облдержадміністрації, у наступні дні на території області очікується сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, хуртовини, на дорогах – ожеледиця.

Синоптики прогнозують посилення вітру з південного сходу до 15-20 м/сек. Температура вночі становитиме 2-7 градусів морозу, вдень – від нуля до 5 градусів тепла.

Населення інформується про можливі наслідки несприятливої погоди.

З метою попередження і своєчасного реагування на можливі надзвичайні ситуації відповідні структури провадять необхідну роботу в системах життєзабезпечення, готується спецтехніка, приводяться в готовність автономні джерела енергопостачання, перевіряється зв’язок і системи оповіщення.