Луценко хоче зустрітися з Тимошенко

Харків. 8 квітня. УНІАН. Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко пообіцяв зустрітися з екс-прем’єр-міністром Юлією Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам під час виходу з Менської колонії.

«Я обов’язково зустрінуся з Юлією Володимирівною при першій нагоді. Для мене це принципово важливо», - сказав він.

Ю.Луценко зазначив, що підтримував Ю.Тимошенко «їдучи в одному автозаку, сидячи в одній тюрмі».

«Буду підтримувати її надалі».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 квітня 2013 р., Президент України Віктор Янукович підписав Указ про помилування шістьох засуджених, зокрема колишнього міністра внутрішніх справ України Ю.Луценка і колишнього міністра охорони навколишнього природного середовища України Георгія Філіпчука.