Кольори Ethernet-кабелів означають зовсім не те, що ви думаєте

Власникам домашніх комп’ютерів та іншої техніки не потрібно турбуватися про те, кабель якого кольору підключено до роутера.

Ethernet-кабелі випускаються в різних кольорах, однак, на відміну від USB, їхнє кольорове маркування жодним чином не пов'язане з технічними характеристиками: воно не визначає швидкість передачі даних, пропускну здатність і якість сигналу.

Як пояснює Pocket-lint, єдиного обов’язкового стандарту, який би встановлював колір зовнішньої оболонки Ethernet-кабелю залежно від його призначення, не існує. Іншими словами, червоний провід не має більшої пропускної здатності, ніж чорний.

Натомість у різних організаціях, компаніях та дата-центрах використовують власні умовні позначення, що допомагають системним адміністраторам орієнтуватися в мережевій інфраструктурі.

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У професійному середовищі найчастіше зустрічаються такі варіанти кольорового маркування:

Чорний, сірий і синій – зазвичай використовуються для стандартних мережевих підключень комп’ютерів, принтерів, консолей та іншої техніки.

Жовтий – часто застосовується для пристроїв із підтримкою технології PoE, наприклад камер відеоспостереження, бездротових точок доступу та VoIP-телефонів.

Червоний – зазвичай позначає важливі або критично значущі підключення, які повинні постійно залишатися активними. Наприклад, з’єднання з серверами, резервними системами та міжмережевими екранами.

Зелений – традиційно використовується для перехресних з’єднань (crossover), що дозволяють безпосередньо підключати два однотипні пристрої без маршрутизатора або комутатора.

Помаранчевий – часто зустрічається в дата-центрах для з’єднання обладнання, а також може позначати гостьові мережі або інші спеціальні типи з’єднань.

Фіолетовий – може використовуватися для позначення спеціалізованих цифрових з’єднань, що не належать до Ethernet.

Білий – зазвичай застосовується для прихованої прокладки кабелів, наприклад між технічними приміщеннями.

Таким чином, вибір кольору залежить від конкретного завдання та правил, прийнятих у певній організації. У дата-центрах, серверних і навіть звичайних офісах таке маркування допомагає фахівцям швидко розрізняти кабелі та розуміти, до яких пристроїв або сегментів мережі вони належать.

Від чого насправді залежить швидкість Ethernet-кабелю

Оскільки кольорова оболонка не вказує на технічні особливості проводу, для визначення його можливостей необхідно звертати увагу на маркування категорії, яке зазвичай нанесено безпосередньо на кабель.

Ethernet-кабелі поділяються на категорії залежно від максимальної швидкості передачі даних, пропускної здатності, рівня екранування та допустимої довжини з’єднання. Основні категорії Ethernet-кабелів відрізняються такими характеристиками:

Cat3 – швидкість до 10 Мбіт/с, пропускна здатність 16 МГц.

Cat5 – швидкість до 100 Мбіт/с, пропускна здатність 100 МГц.

Cat5e – швидкість до 1 Гбіт/с, пропускна здатність 100 МГц.

Cat6 – швидкість до 1 Гбіт/с, пропускна здатність 250 МГц.

Cat6a – швидкість до 10 Гбіт/с, пропускна здатність 500 МГц.

Cat7 / Cat7a – швидкість до 10 Гбіт/с, пропускна здатність від 600 МГц до 1 ГГц.

Cat8 – швидкість від 25 до 40 Гбіт/с, пропускна здатність 3 ГГц.

Для більшості домашніх користувачів достатньо кабелів Cat5e або Cat6: вони здатні забезпечити гігабітне підключення до Інтернету. Cat8 призначений переважно для професійних завдань та використання в дата-центрах, де потрібна висока пропускна здатність між серверами та мережевим обладнанням.

При цьому у Cat8 є істотне обмеження: максимальна довжина такого кабелю становить 30 метрів. Для порівняння, Cat5e, Cat6 і Cat6a можуть використовуватися на відстані до 100 м. Це пов’язано з ослабленням сигналу, перешкодами та взаємним впливом сигналів у провідниках, що стає особливо важливим під час передачі даних на високих швидкостях.

У підсумку, власникам домашніх комп’ютерів та іншої техніки не потрібно турбуватися про те, кабель якого кольору підключений до роутера. Набагато важливіше перевірити його категорію та переконатися, що вона відповідає можливостям мережевого обладнання.

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