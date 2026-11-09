В Україні завтра діятимуть графіки відключень: у кого не буде світла

Відключення складатимуть від 2 до 4 черг, що відповідатиме обсягам від 8 до 16 годин на добу.

Завтра, 10 листопада, у частині областей України цілодобово діятимуть планові відключення електроенергії.

Як повідомляє "Укренерго", для промисловості діятимуть графіки обмеження потужності, а для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень (від 2 до 4 черг, що означає відключення від 8 до 16 годин на добу).

"Причина – наслідки ворожих атак на енергосистему. Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців", - йдеться в повідомленні.

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В "Укренерго" додали, що актуальні графіки відключень слід перевіряти на офіційних сторінках обленерго конкретного регіону.

Оновлено о 20:28

Графік відключень - Сумська область

За даними "Сумиобленерго", завтра, 10- листопада, у Сумах та області діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК "Укренерго". Світло буде відсутнє, залежно від групи, від 12 до 16 годин.

Графік відключень – Харківська область

У вівторок, 10 листопада, протягом всієї доби у Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключень.

Години відсутності електропостачання, залежно від черги, будуть наступними:

1.1 00:00-01:30; 06:00-12:00; 15:30-22:00

1.2 00:00-01:30; 06:00-12:00; 15:30-22:00

2.1 00:00-01:30; 06:00-12:00; 15:30-22:00

2.2 00:00-01:30; 08:00-12:00; 15:30-22:00

3.1 00:00-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00

3.2 00:00-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00

4.1 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00

4.2 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00

5.1 01:30-08:30; 12:00-19:00; 22:00-24:00

5.2 01:30-08:30; 12:00-19:00; 22:00-24:00

6.1 05:00-08:30; 12:00-19:00

6.2 05:00-08:30; 12:00-19:00

Графік відключень – Полтавська область

У Полтавській області завтра також вимикатимуть електроенергію протягом усієї доби. Періоди відключень за чергами:

1.1 – 04:00–07:30, 10:00–14:00, 16:00–20:00, 22:00–24:00

1.2 – 00:00–00:30, 04:30–08:30, 10:30–14:30, 16:30–20:30, 22:30–24:00

2.1 – 00:00–01:00, 05:00–09:00, 11:00–15:00, 17:00–21:00, 23:00–24:00

2.2 – 00:00–01:30, 05:30–09:30, 11:30–15:30, 17:30–21:30, 23:30–24:00

3.1 – 00:00–02:00, 06:00–10:00, 12:00–16:00, 18:00–22:00

3.2 – 00:00–02:30, 06:30–10:30, 12:30–16:30, 18:30–22:00

4.1 – 00:00–04:00, 07:00–11:00, 13:00–17:00, 19:00–22:00

4.2 – 00:30–04:30, 07:30–11:30, 13:30–17:30, 19:30–22:30

5.1 – 01:00–05:00, 08:00–12:00, 14:00–18:00, 20:00–23:00

5.2 – 01:30–05:30, 08:30–12:30, 14:30–18:30, 20:30–23:30

6.1 – 02:00–06:30, 09:00–13:00, 15:00–19:00, 21:00–24:00

6.2 – 02:30–07:00, 09:30–13:30, 15:30–19:30, 21:30–24:00

Відключення світла в Україні – інші новини

У Києві подекуди будинки залишаються без світла по кілька діб. Росія атакує розподільчі підстанції, пошкодження яких може призводити до відключень одразу в кількох мікрорайонах, а постійні повітряні тривоги ускладнюють роботу ремонтних бригад, розповів УНІАН енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв.

6 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що в Києві найгірша ситуація з енергопостачанням по всій країні. За його словами, досягнуто домовленості з Німеччиною та Іспанією щодо постачання необхідних генераторів, кабелів та іншого обладнання.

У ніч проти 7 листопада ворожим обстрілом було пошкоджено енергооб’єкт ДТЕК у Київській області та підстанції "Укренерго", через які електроенергія з АЕС надходить до Києва, області та інших регіонів центральної України.

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