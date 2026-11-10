Трамп заявив, чи буде відновлення бойових дій проти Ірану

Очільник Білого дому наголосив, що Іран не повинен отримати ядерну зброю і це питання, за його словами, не підлягає обговоренню.

Президент США Дональд Трамп назвав малоймовірним відновлення військових дій проти Ірану. Про це він написав у соцмережі Truth Social в понеділок, 9 листопада.

Трамп зазначив, що країни Перської затоки підтримують продовження морської блокади Тегерана та операцію Залізні ворота.

"Найважливіше, що Катар, Саудівська Аравія, ОАЕ, Бахрейн, Кувейт та інші країни віддали б перевагу збереженню статус-кво, тобто продовженню найбільшої в історії військово-морської блокади та нової операції "Залізні ворота" – як на суші, так і на морі", - йдеться в його повідомленні.

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Очільник Білого дому наголосив, що Іран не повинен отримати ядерну зброю і це питання, за його словами, не підлягає обговоренню.

Водночас, Трамп стверджує, що США готові до бойових дій у разі зміни ситуації на Близькому Сході. Проте на цю мить він не очікує відновлення ударів.

"На цей момент це здається малоймовірним. Ізраїль і весь Близький Схід захищені від іранської небезпеки та загроз. Ми бачимо позитивну динаміку в напрямку припинення цього конфлікту", - зауважив президент США.

Він додав, що після завершення конфлікту американці та решта світу будуть у більшій безпеці.

США та Іран: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що після того, як Трамп применшив ймовірність нових ударів по Ірану, ціни на нафту знизилися. При цьому, атаки на судна поблизу Ормузької протоки продовжують посилювати занепокоєння щодо перебоїв із постачанням. Президент США заявив, що навряд чи віддасть наказ про нові удари по Ірану, якщо переговори щодо завершення конфлікту триватимуть. Водночас обидві країни повідомили про атаки на судна в Ормузькій протоці або поблизу неї.

Також ми писали, що очільник Білого дому зазначив, що американські військові відновлять удари по Ірану, якщо в переговорах щодо ядерної угоди та відкриття Ормузької протоки не буде прогресу. Трамп також назвав Іран "неплатоспроможною державою". Президент США повідомив, що Вашингтон визначив потенційні цілі для нових ударів по території Ірану. Зокрема, мова йде про 38 мостів, які, за словами Трампа, США можуть знищити "буквально за одну годину".

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