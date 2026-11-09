Однопартієць Трампа розпочав процедуру імпічменту глави Пентагону в Конгресі США

Процедуру ініціював представник Республіканської партії Томас Массі.

На тлі поразки Республіканської партії на проміжних виборах до парламенту США та заяв про те, що головною причиною цього стала війна в Ірані, у Конгресі розпочали процедуру імпічменту глави Пентагону.

Як пише ABC News, республіканець Томас Массі, який багато разів обирався до Конгресу, але цього разу програв вибори, повторно вніс резолюцію про імпічмент міністра оборони Піта Гегсета на розгляд Палати представників. Перша спроба була у вересні, але її зірвав спікер Майк Джонсон. Тепер конгресмени мають повернутися до неї протягом двох робочих днів.

Массі розраховує, що ініціативу підтримають не тільки демократи, а й частина республіканців. Для ухвалення резолюції достатньо більшості голосів. При цьому навіть якщо Палата представників схвалить імпічмент, для усунення Гегсета знадобиться підтримка двох третин Сенату.

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Реакція міністра

Гегсет заявив, що його "не турбують" спроби оголосити йому імпічмент через його суперечливе керівництво в Пентагоні та роль в організації війни з Іраном. Він планує провести прес-конференцію на цю тему у вівторок, 10 листопада.

Журналісти зазначили, що остання пресконференція міністра відбулася у травні.

Звільнення Хегсета – більше новин

Нагадаємо, що віцепрезидент США Джей Ді Венс звинувачує війну в поразці республіканців на виборах. За даними ЗМІ, президент США Дональд Трамп обговорює з радниками заміну міністра оборони. Ймовірно, поразку республіканців спробують покласти на військових, а також на самого міністра.

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