Трамп рішуче налаштований припинити війну та забезпечити Україні суверенітет, - Кушнер

За його словами, для досягнення всеосяжного та міцного врегулювання знадобиться безпосередня взаємодія між РФ та Європою щодо питань більш широких механізмів безпеки.

Спеціальний представник президента США Джаред Кушнер заявив, що американський лідер Дональд Трамп рішуче налаштований покласти край війні в Україні, а також створити умови для суверенної, безпечної та процвітаючої країни. Таку заяву він зробив на своїй сторінці в соцмережі X.

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб знайти шлях до врегулювання конфлікту на основі переговорів, який дозволить забезпечити міцний мир і створити умови для суверенної, безпечної та процвітаючої України в рамках більш стабільної європейської ситуації у сфері безпеки", – написав Кушнер.

Спецпредставник Трампа зазначив, що він зустрівся з партнерами США з України, Євросоюзу та НАТО, щоб продовжити тісні консультації та координацію з питань європейської безпеки та післявоєнного майбутнього України. Також він нагадав, що незабаром в Абу-Дабі відбудуться тристоронні переговори між США, Україною та Росією.

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"Це будуть перші тристоронні переговори з лютого. Спираючись на результати наших окремих консультацій з обома сторонами, ми ставимо собі за мету зібрати Україну та Росію за одним столом для прямого обговорення їхніх побоювань у сфері безпеки після війни, пропозицій та можливих рішень. Ми сподіваємося, що ці обговорення дозволять виявити точки дотику, просунути практичні рішення та створити імпульс для переходу до наступного етапу переговорів", – додав Кушнер.

За словами спецпредставника Трампа, для досягнення всеосяжного та міцного врегулювання війни потрібна пряма взаємодія між Росією та Європою з питань ширших механізмів безпеки, що зачіпають їхні інтереси.

"Ми сподіваємося, що обговорення в Абу-Дабі створять умови для початку такої взаємодії в найближчому майбутньому в рамках ширшого багатостороннього процесу", – підкреслив Кушнер.

Крім того, Кушнер повідомив, що робота США та їхніх партнерів зосереджена на чотирьох пріоритетах: припиненні бойових дій, розробці надійних післявоєнних гарантій безпеки та механізмів, що знижують ризик відновлення конфлікту, підготовці всеосяжного плану економічного розвитку та процвітання для України, а також просуванні гуманітарних заходів.

"Спільно з Україною, ЄС та іншими європейськими партнерами ми працюємо над задоволенням значних післявоєнних потреб України у сфері бюджету та відновлення, підтримкою критично важливої інфраструктури, залученням приватних інвестицій та створенням умов для довгострокового економічного зростання та самозабезпечення", – зазначив спеціальний представник Трампа.

Також Кушнер заявив, що США співпрацюють з партнерами з важливих гуманітарних питань, зокрема щодо повернення військовополонених та цивільних осіб.

"Важливою частиною цього процесу є заохочення всіх сторін до того, щоб вони почали серйозно замислюватися над тим, що буде після війни. Обговорюючи питання післявоєнної безпеки, економічного відновлення та механізмів, необхідних для запобігання майбутнім конфліктам, ми сподіваємося перенести акцент з ведення війни на створення основ для міцного миру", – підкреслив спеціальний представник Трампа.

Заява Трампа про зміну кордонів України

Раніше президент США Дональд Трамп натякнув на те, що кордони України в результаті укладення мирної угоди можуть змінитися. За його словами, мирна угода буде досягнута вже незабаром.

Трамп заявив, що Україна "набуде дещо інших обрисів". Також він сказав, що головною перешкодою на шляху до миру є "ненависть між Зеленським і Путіним".

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