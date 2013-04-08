Грип і ГРВЗ на Харківщині відступають - Шурма

Харків. 8 квітня. УНІАН. В Харківській області спостерігається зниження показника захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні захворювання.

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника голови облдержадміністрації Ігоря Шурму.

За його даними, за період з 1 по 7 квітня інтенсивний показник захворюваності на грип та ГРВІ по області становив 18,9 на 10 тисяч населення при епідпорозі для цього тижня 32,26 (нижче на 41,4%).

Спостерігається зниження показника захворюваності у порівнянні з попереднім тижнем року на 10,3%. Питома вага дітей до 18 років становить 60,2%. Показник епідемічного порогу перевищений у Лозівському районі.

По місту Харкову інтенсивний показник захворюваності на грип та ГРВІ становив 8,14 на 10 тисяч населення при епідпорозі для цього тижня 30,2 (нижче на 73,03%). Спостерігається зниження показника захворюваності у порівнянні з попереднім тижнем року на 13,5%. Питома вага дітей становить 29,5%. Показник епідемічного порогу не перевищений у жодному з районів Харкова.

Станом на 7 квітня щеплено проти грипу 8584 особи, у тому числі 876 дітей.