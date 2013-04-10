Курченко стане генеральним інвестором підготовки Харкова до Євробаскету-2015

09:21, 10 квітня 2013
Харьків
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Відбулися переговори власника компанії «ВЕТЕК» та ФК «Металіст» із губернатором Добкіним та мером Кернесом…

Генеральним інвестором у підготовці Харкова до Чемпіонату Європи з баскетболу 2015 стане президент ФК «Металіст», власник групи компаній «ВЕТЕК» Сергій Курченко.

Сергій Курченко, основним акціонером групи компаній «Газ Україна»

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє офіційний сайт Харківської міської ради.

За інформацією прес-служби, про своє бажання інвестувати в підготовку Харкова до Євробаскету-2015 С.Курченко повідомив Харківському міському голові Геннадію Кернесу і голові Харківської облдержадміністрації Михайлу Добкіну в суботу, 6 квітня, під час футбольного матчу «Металіст» - «Волинь».

За ініціативи С.Курченка відбулися переговори з керівництвом області та міста. Під час обговорення цього питання були визначені першочергові цілі у підготовці Харкова до Євробаскету-2015.

Зі свого боку Г.Кернес привітав бажання власника «Металіста» взяти активну участь не тільки в спортивному житті міста, а й у розвитку інфраструктури Харкова. Мер висловив упевненість, що Харків за підтримки С.Курченка зможе ефективніше вирішити цілу низку питань, які стоять перед містом у рамках підготовки до Євробаскету-2015.

Міський голова наголосив, що Харків буде готовий до проведення першості вчасно та на найвищому рівні.

Крім цього, під час переговорів з керівництвом міста та області С.Курченко заявив про свій намір побудувати кілька футбольних полів для розвитку та популяризації дитячого футболу.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2011 року Україна офіційно отримала право на проведення чемпіонату Європи з баскетболу серед чоловічих збірних у 2015 році.
У березні Кабінет міністрів України визначив перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального ремонту спортивних споруд і фізкультурно-спортивної інфраструктури та організаційних заходів на 2013 рік з підготовки та проведення в Україні фінального турніру Чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу.

Кошти, зокрема, виділять на проектування та реконструкцію Палацу спорту в Києві, універсально-видовищного спортивного палацу «Метеор» у Дніпропетровську, а також проектування та будівництво тренувальних баз у Києві, Донецькій, Дніпропетровській, Одеській, Львівській, Харківській областях.

Планується, що на будівництво 6 спортивних арен у Києві, Донецьку, Дніпропетровську, Одесі, Львові і Харкові для проведення в Україні Чемпіонату Європи з баскетболу приватними інвесторами буде витрачено близько 4,3 млрд грн.

Державне фінансування підготовки чемпіонату становитиме 7,057 млрд грн.

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