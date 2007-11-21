Партія регіонів ”дотисла” свого опального депутата

Харків. 21 листопада. УНІАН. Замість депутата В’ячеслава КАРТАВИХ, за виключення якого з Партії регіонів, а також зі складу Харківській міськраді виступила обласна і міська парторганізації ПР, до складу депутатського корпусу введено члена ПР Георгія ТАЛАСІМОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про обрання Г.ТАЛАСІМОВА депутатом Харківської міськради сьогодні на сесії оголосив заступник голови міської виборчої комісії Олександр ДМИТРЕНКО.

За його словами, у відповідь на звернення, яке надійшло до міськвиборчкому від Партії регіонів, комісія задовольнила прохання і ухвалила визнати Г.ТАЛАСІМОВА депутатом Харківської міської ради V скликання.

Г.ТАЛАСІМОВ працює у системі житлово-комунального господарства Харкова.