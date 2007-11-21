Суд заборонив метрополітену демонтувати кіоски

Харків. 21 листопада. УНІАН. Господарський суд Харківської області заборонив ДП "Харківський метрополітен" демонтаж торгових об`єктів незалежно від їх технічного стану.

Про це повідомляє офіційний сайт метрополітену.

Низка кіосків, технічний стан яких не відповідає вимогам будівельних норм, планувалося демонтувати в ході планового ремонту виходу з метро на станціях "Холодна Гора", "Пролетарська", "Студентська", "Ім. О.Масельського". Позов до суду подали чотири підприємці, які орендують кіоски в пішохідних переходах на цих станціях. Ухвала суду була одержана 14 листопада 2007 р. (через два дні після виходу розпорядження ДП "Метрополітен" про виконання реконструкції).

Як повідомляє сайт метрополітену, реконструкція пішохідних переходів і виходів зі станцій метро проводиться для забезпечення безпечного проходу пасажирів та поліпшення санітарно-технічного стану переходів. Було заплановано значний обсяг робіт, зокрема, заміна верхнього шару підлоги, реконструкція вентиляції, заміна мереж електроживлення та сигналізації.

Ухвала суду робить неможливим виконання ремонту в пішохідних переходах та виходах з метро, повідомляє сайт.