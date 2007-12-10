Батько загинув на очах у сина від вибуху снарядів

Харків. 10 грудня. УНІАН. В селі Новоберецьке Первомайського району внаслідок вибуху снарядів загинув дорослий чоловік і постраждав підліток.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласному управлінні з питань надзвичайних ситуацій, трагедія сталася наприкінці минулого тижня – 7 грудня, у п’ятницю.

У лісосмузі 36-річний батько із 13-річним сином поклали у вогонь два снаряди часів Великої Вітчизняної війни. Внаслідок вибуху дорослий загинув, а підліток був госпіталізований до райлікарні з термічним опіком очей.

Правоохоронними органами проводиться розслідування. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС у Харківській області.