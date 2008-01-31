У Харкові надаватимуть педагогічну допомогу

Харків. 31 січня. УНІАН. Навесні У Харкові розпочне роботу телефон невідкладної педагогічної допомоги.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міськради, про це поінформувала начальник управління освіти Ольга ДЕМЕНКО.

За її словами, нова служба допомоги батькам та їхнім дітям, які мають ті чи інші проблеми, пов`язані з процесом навчання та виховання школяра, розпочне роботу, швидше за все, з 1 квітня цього року.

Планується, що на дзвінки харків`ян відповідатимуть спеціально підготовлені педагоги та психологи. «Невідкладна педагогічна допомога» надаватиметься без вихідних у режимі, орієнтовно, з 8 до 22 години. На даному етапі, за словами Ольги ДЕМЕНКО, проводиться робота щодо організації нової служби та підбору фахівців.