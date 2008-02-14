Бабаєв дав 2 дні на вирішення конфлікту в метрополітені

Харків. 14 лютого. УНІАН.В облдержадміністрації відбулася погоджувальна рада під керівництвом першого заступника голови облдержадміністрації Володимира Бабаєва.

Як повідомляє сайт облдержадміністрації, у заході взяли участь машиністи - учасники акції протесту, заступник начальника метрополітену Михайло Пилипчук, начальник Південної залізниці Віктор Остапчук, начальник відділення Національної служби посередництва та примирення Ольга Зуєва, представники профспілкових організацій та інші.

За словами В.Бабаєва, він навмисно не запрошував на погоджувальну раду начальника харківської підземки Сергія Мусєєва - керівництво метрополітену свою позицію в колективному трудовому конфлікті продемонструвало неодноразово.

Учасники акції протесту ще раз окреслили свої вимоги - відновити 21 незаконно звільненого машиніста і розірвати контракт з нинішнім начальником метрополітену.

Начальник відділення Національної служби посередництва та примирення констатувала глибоку кризу в харківському метрополітені. За словами Ольги Зуєвої, службі не вдалося вирішити колективний трудовий конфлікт в харківській підземці - представники керівництва метрополітену проігнорували 4 звернення посередників.

«Голодування слід сприймати як крайній захід, на який пішли машиністи, для вирішення трудової суперечки. Представники адміністрації метрополітену не налаштовані на діалог», - підкреслила О.Зуєва.

Після обміну думками учасників Погоджувальної ради, В.Бабаєв заявив: якщо протягом найближчих двох днів керівництво метрополітену не зробить спробу виправити ситуацію, то він порушить питання про розірвання контракту з С.Мусєєвим перед Міністром транспорту України Йосипом Вінським.