Двом балаклійцям дали по 14 і 15 років

Харків. 25 лютого. УНІАН. Вироком апеляційного суду Харківської області двох мешканців Балаклійського району 1986 і 1989 р.н., які не вміли ні читати, ні писати і ніде не працювали, засуджено за скоєння особливо тяжкого злочину на 15 і 14 років позбавлення волі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на державного обвинувача Олену ГЕТЬМАН, трагедія сталася у квітні минулого року після випивки в одному з кафе Балаклії.

Ці двоє молодиків, познайомившись з літнім чоловіком, пригостили його пивом, а коли той висловив незадоволення якістю напою, зажадали від нього повернення витрачених на випивку грошей і на вулиці по-звірячому побили його. Замітаючи сліди, вони кілька разів кинули на голову вже непритомній людині важку бетонну плиту. Від отриманих важких травм потерпілий помер на місці.

Суд погодився з пропозицією державного обвинувача щодо міри покарання обом підсудним, повідомили у прес-службі.