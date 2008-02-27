БЮТ буде битися за майнові права харків’ян

Фракція Блоку Юлії ТИМОШЕНКО в Харківській міськраді виступила з ініціативою створення у Харкові громадських комітетів з метою захисту майнових прав міської громади.

Про це йдеться у заяві фракції БЮТ, переданій УНІАН 27 лютого.

Заявление фракции БЮТ в Харьковском городском сопете о создании

Общественных комитетов в защиту имущественных прав городской общины

Мы, депутаты фракции «Блока Юлии Тимошенко» в Харьковском городском совете, считаем, что период 2006-2008 г.г. войдет в историю Харькова не только как время утраченных возможностей и политических скандалов, но и как период беспрецедентных злоупотреблений с имуществом Харьковской городской общины. Парки, зоны отдыха, объекты социальной и коммунальной инфраструктуры, многое из того, что создавалась трудом и стараниями нескольких поколений харьковчан – передается в частные руки, как правило, на непрозрачных и экономически необоснованных условиях.

Мы призываем Харьковчан - остановить «земельный беспредел» в Харькове и совместно отстоять имущественные интересы Харьковской городской общины.

Мы предлагаем всем, кому небезразлична судьба больниц, парков, памятников культуры и архитектуры, предприятий города, а также домов и придомовых территорий – обращаться во фракцию «Блока Ю.Тимошенко» в Харьковском городском совете для создания Общественных комитетов в защиту имущественных прав городской общины.

Мы считаем, что уже сегодня должны быть созданы Общественные комитеты в защиту пос. Федорцы, Дома детского и юношеского творчества, Парка им. М.Горького.

В состав Общественных комитетов могут входить как простые харьковчане и независимые гражданские объединения, так и руководители общественных организаций, депутаты местных советов, представители предприятий города. Путем юридической защиты интересов харьковчан, квалифицированной помощи в составлении судебных исков, а также с помощью пикетов, жалоб в официальные инстанции, депутатских запросов, пресс-конференций и открытых обращений к народным депутатам и руководителям центральных органов власти – мы вместе отстоим имущественные права людей и заставим чиновников уважать права жителей города.

Мы не должны делать разницы между большими и малыми злоупотреблениями городских властей, между проблемой одного человека и целой общины, между защитой детской площадки и территории больничного комплекса. Произвол, в любых его проявлениях, должен быть остановлен!

Просим всех кто готов отстаивать свои права и интересы в рамках Общественных комитетов – обращаться во фракцию Блока Ю.Тимошенко в Харьковском городском совете.