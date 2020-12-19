Відомий київський підприємець Влада Молчанова заявила, що власник мажоритарного пакета акцій ринку "Столичний" взяв аванс за продаж акцій підприємства в розмірі 3,5 млн дол, після чого припинив будь-яке спілкування з потенційними покупцями.

При цьому Молчанова спростовує заяви компанії "Goodlight capital limited" про спроби рейдерського захоплення ринку і будь-які дії щодо заволодіння ринком з її боку або з боку Stolitsa Group.

Відповідь на журналістський запит Молчанової опублікувала на своїй сторінці в Facebook Світлана Крюкова.

"У цій історії нас просто кинули. Я до сьогоднішнього дня намагаюся зустрінеться зі Стельмахом. Мені цікаво послухати його особисто - що і у кого я намагалася захопити рейдерським шляхом. Це наклеп. І я подала до суду позов про спростування недостовірної інформації. Єдине побажання моє і Stolitsa Group — це в правовому полі, цивілізовано виконати зобов'язання за підписаними договорами", — заявила Молчанова.

За словами Молчанової, компанія Stolitsa Group, акціонером якої вона раніше була, запросила її провести переговори про придбання акцій ринку"Столичний".

"Почалися переговори з усіма засновниками цього проекту. 22,5% належало компанії "Сучасні ринкові інновації", 11,6% — належало Ігорю Паньку, 11,6% — групі "Шувар", і мажоритарна частка в 54% — компанії "Goodlight capital limited" (Гудлайт Кепітел Лімітед), яку представляв Олександр Стельмах. Отже, в 2018-му році ми почали і провели першу успішну угоду і придбали компанію "Сучасні ринкові інновації". Далі почалися переговори. З "Шуваром" і Паньком ми досягли домовленостей", - розповіла вона.

Також, за словами Молчанової, в січні 2019 року була досягнута домовленість зі Стельмахом про покупку 54,25% частки в ринку "Столичний" за 12 млн дол. Були підписані два меморандуми, за якими були внесені 2 млн дол і 1,5 млн дол авансу.

"Наступний крок - Stolitsa Group повинна була звернутися в Антимонопольний комітет, що вона і зробила, а також публічно сповістила ринок про покупку. А продавці повинні були вивести компанію "Goodlight capital limited" (Гудлайт Кепітел Лімітед), у якої були проблеми з рахунками, зі складу власників часток "Столичного ринку", і ввести нового засновника, на яку наша сторона повинна була здійснити платіж", — розповіла вона.

Водночас за словами Молчанової, з початку 2020 року мажоритарний акціонер вийшов з переговорів, а власники компанії просто перестали брати телефонну трубку. При цьому, на ринку змінився менеджмент, а міноритарні акціонери перестали отримувати звіти про його роботу.

"Тоді ми звернулися в правоохоронні органи, оскільки нас по суті "кинули" на аванс. Порушили кримінальну справу, розслідування тривало близько пів року, після чого нас сповістили, що Стельмаху підписали підозру в шахрайстві. Ось і все. Тиждень тому в пресі піднявся шквал негативу на мою адресу. Все, в чому мене звинуватили - неправда. Як і ви, я дізналася про ці події зі ЗМІ", — заявила Молчанова.

Також автор заяви нагадала, що Stolitsa Group - це одна з найбільших україно-литовських інвестицій в Україну. Група інвестує в девелоперські проекти під своїм брендом і роздрібну торгівлю під брендом мережі супермаркетів "NOVUS". Один з останніх проектів - великий торгово-розважальний центр "Ретровіль" на Виноградарі.

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Автор: УНІАН