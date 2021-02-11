Масштабний проєкт зі сповіщення киян про надзвичайні ситуації було реалізовано ще у 2017 році, але зараз він не працює.

Технічні рішення, які забезпечують термінове інформування громадян про надзвичайні ситуації, було розроблено у колаборації міської влади столиці та бізнесу ще кілька років тому. У зв'язку із складними погодними умовами, що спостерігаються в Україні останніми днями, відповідну систему сповіщення треба перезапустити та активно використовувати.

Про це написав голова ініціативи SmartCity.UA Юрій Назаров, коментуючи колапс на дорогах, у своєму блозі на НВ Бізнес.

“Сьогодні їхав на південь України і збентежений ситуацією на дорогах. Київ паралізовано: дорога зранку на роботу у деяких жителів столиці декілька годин. Затори — 10 балів”, - поділився спостереженнями Юрій Назаров.

Голова Smart City.UA нагадав, що масштабний проєкт зі сповіщення киян про надзвичайні ситуації було реалізовано ще у 2017 році, коли Юрій Назаров очолював один з департаментів КМДА.

“Щоб кияни не виїжджали на авто та були готові до погодних катаклізмів, ще 2017 року ми спільно з мобільними операторами почали розробку системи смс-сповіщення. Використовували також Телеграм, Вайбер та Месенджер Фейсбук. Майже рік велись переговори із представниками мобільних операторів з вирішення організаційних та фінансових питань. Раніше ми повідомляли про негоду, про заборону в'їзду великогабаритного транспорту до міста, інформували про перекриття доріг та про ситуацію на дорогах. Сьогодні ж кияни не отримали жодного повідомлення”, - розповів Юрій Назаров.

За словами голови Smart City.UA, зважаючи на те, що міська влада Києва планувала повідомляти не тільки про надзвичайні ситуації «непереборної сили», а й, наприклад, про аварії на трубопроводах, було обговорено і різні умови відправки повідомлень.

“Систему інформування було створено за рахунок міського бюджету, а її розпорядником є Управління з питань цивільного захисту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)”, - підкреслив Юрій Назаров.

“Всі рішення вже готові та випробувані - потрібно лише їх «підняти» і знову запустити. Сподіваємось, влада буде ними користуватись. Адже питання громадського сповіщення — це питання національної безпеки”, - заявив голова Smart City.UA Юрій Назаров.

Також голова Smart City.UA нагадав про портал clean.kyivcity.gov.ua, де в режимі онлайн можна побачити, де працює комунальна техніка.

“Місцеве керівництво має доступ до інформації про кількість та причини не активованої техніки, а також має можливість підключитись до системи відеоспостереження і в режимі реального часу перевірити якість прибирання. Для відслідковування виходу транспорту та контролю рівня витратних матеріалів, на всю техніку було встановлено GPS трекери та бортові комп’ютери. Дані відображаються на спеціальному порталі”, - роз'яснив Юрій Назаров.

Він наголосив, що існуючий алгоритм оповіщення населення, який 4 роки тому було створено у Києві, вже давно і успішно використовується в Нідерландах, Греції, Литві, Румунії та інших країнах. Там де діє Європейська служба громадського сповіщення EU-Alert, яка сповіщає населення про надзвичайні ситуації через мобільний зв’язок.

Нагадаємо, що 27 вересня 2017 року Кабінетом Міністрів України було прийнято Постанову «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту». Згідно неї визначено порядок організації оповіщення органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, органів управління і сил цивільного захисту та населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій.

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Автор: УНІАН