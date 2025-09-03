Кінокомпанія Sony Pictures Entertainment показала перший трейлер постапокаліптичного фільму жахів "28 років по тому: Кістяний храм" (28 Years Later Part II: The Bone Temple), що стане прямим продовженням цьогорічного хіта від Денні Бойла та Алекса Гарленда.
Судячи з трейлера, у цій частині більше часу буде приділено персонажу Рейфа Файнса ("Список Шиндлера", "Англійський пацієнт", "King's Man: Початок", "Меню") – доктору Келсону, який залишився жити на материку, щоб вшановувати пам'ять загиблих від вірусу люті, та навіть пристосувався до виживання серед інфікованих. У попередній частині глядачі лиш частково познайомилися з ним, але було очевидно, що він ще зіграє більш вагому роль в цій історії.
Також, як видно у трейлері, в другому фільмі більш детально розкажуть історію Самсона – надрозвиненого фізично альфи з рядів інфікованих, роль якого зіграв британський боєць ММА Чхі Льюїс-Паррі ("Гладіатор ІІ", "Крейвен-мисливець"). Ймовірно, глядачам також трохи більше розкажуть про його життя до епідемії.
Крім того, у сиквелі на передній план вийде божевільний культ під головуванням Джиммі Крістала у виконанні Джека О'Коннелла ("Нескорений", "Емі Вайнгауз: Back To Black", "Грішники", серіал "Північні води") – у попередній частині цей персонаж був представлений лиш побіжно, в самому початку ще до епідемії та в самому кінці, коли його шляхи перетнулися з хлопцем-підлітком Спайком, головним героєм "28 років по тому". На скільки ж у цій частині буде задіяний сам Спайк у виконанні дебютанта Альфі Вільямса та його батько Джеймі у виконанні Аарона Тейлора-Джонсона ("Пипець", "Месники: Ера Альтрона", "Швидкісний поїзд", "Каскадер", "Носферату"), наразі невідомо.
Одночасно, залишається інтригою, чи з'явиться у цій частині Кілліан Мерфі – головна зірка першого фільму усієї франшизи "28 днів по тому", що вийшов у 2002 році. Чутки про таку ймовірність точаться давно, і на це навіть натякав сам Денні Бойл, однак наразі жодної конкретики щодо цього немає.
На відміну від попереднього фільму, творець франшизи "28 днів по тому" Денні Бойл, у "28 років по тому 2" виступить лише як продюсер.
Тим часом, режисуру фільму довірили Нії ДаКості – режисерці успішного горора "Кендімен" і провального супергеройського екшна "Марвели".
При цьому сценарій до обох фільмів написав Алекс Гарленд, також автор сценарію до "28 днів по тому" і режисер фільмів "Ex Machina", "Анігіляція", "Чоловічий рід", "Повстання штатів" та "Бойові дії".
Зйомки обох частин "28 років по тому" проходили паралельно влітку 2024 року.
Вихід фільму "28 років потому: Кістяний храм" в світовий прокат запланований на 16 січня 2026 року.
Зауважимо, що на початку 2025 року Денні Бойл оголосив, що "28 років по тому" буде трилогією – він сам займеться режисурою фінальної частини, а сценарій до неї знову ж напише напише Алекс Гарленд.
Також додамо, що для повноти картинки варто переглянути два перші фільми франшизи – "28 днів по тому" 2002 року з Кілліаном Мерфі та "28 тижнів по тому" 2007 року з Джеремі Реннером. Перший фільм знімав сам Денні Бойл за сценарієм Алекса Гарленда, а другий – Хуан Карлос Фреснадільо за власним сценарієм. Фільми вийшли дуже різні за атмосферою та стилем, але обидва мають позитивні оцінки критиків та дають більше уявлення про цей всесвіт.