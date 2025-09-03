Вихід фільму в світовий прокат запланований на 16 січня 2026 року.

Кінокомпанія Sony Pictures Entertainment показала перший трейлер постапокаліптичного фільму жахів "28 років по тому: Кістяний храм" (28 Years Later Part II: The Bone Temple), що стане прямим продовженням цьогорічного хіта від Денні Бойла та Алекса Гарленда.

Судячи з трейлера, у цій частині більше часу буде приділено персонажу Рейфа Файнса ("Список Шиндлера", "Англійський пацієнт", "King's Man: Початок", "Меню") – доктору Келсону, який залишився жити на материку, щоб вшановувати пам'ять загиблих від вірусу люті, та навіть пристосувався до виживання серед інфікованих. У попередній частині глядачі лиш частково познайомилися з ним, але було очевидно, що він ще зіграє більш вагому роль в цій історії.

Також, як видно у трейлері, в другому фільмі більш детально розкажуть історію Самсона – надрозвиненого фізично альфи з рядів інфікованих, роль якого зіграв британський боєць ММА Чхі Льюїс-Паррі ("Гладіатор ІІ", "Крейвен-мисливець"). Ймовірно, глядачам також трохи більше розкажуть про його життя до епідемії.

Крім того, у сиквелі на передній план вийде божевільний культ під головуванням Джиммі Крістала у виконанні Джека О'Коннелла ("Нескорений", "Емі Вайнгауз: Back To Black", "Грішники", серіал "Північні води") – у попередній частині цей персонаж був представлений лиш побіжно, в самому початку ще до епідемії та в самому кінці, коли його шляхи перетнулися з хлопцем-підлітком Спайком, головним героєм "28 років по тому". На скільки ж у цій частині буде задіяний сам Спайк у виконанні дебютанта Альфі Вільямса та його батько Джеймі у виконанні Аарона Тейлора-Джонсона ("Пипець", "Месники: Ера Альтрона", "Швидкісний поїзд", "Каскадер", "Носферату"), наразі невідомо.

Одночасно, залишається інтригою, чи з'явиться у цій частині Кілліан Мерфі – головна зірка першого фільму усієї франшизи "28 днів по тому", що вийшов у 2002 році. Чутки про таку ймовірність точаться давно, і на це навіть натякав сам Денні Бойл, однак наразі жодної конкретики щодо цього немає.

На відміну від попереднього фільму, творець франшизи "28 днів по тому" Денні Бойл, у "28 років по тому 2" виступить лише як продюсер.

Тим часом, режисуру фільму довірили Нії ДаКості – режисерці успішного горора "Кендімен" і провального супергеройського екшна "Марвели".

При цьому сценарій до обох фільмів написав Алекс Гарленд, також автор сценарію до "28 днів по тому" і режисер фільмів "Ex Machina", "Анігіляція", "Чоловічий рід", "Повстання штатів" та "Бойові дії".

Зйомки обох частин "28 років по тому" проходили паралельно влітку 2024 року.

Зауважимо, що на початку 2025 року Денні Бойл оголосив, що "28 років по тому" буде трилогією – він сам займеться режисурою фінальної частини, а сценарій до неї знову ж напише напише Алекс Гарленд.

Також додамо, що для повноти картинки варто переглянути два перші фільми франшизи – "28 днів по тому" 2002 року з Кілліаном Мерфі та "28 тижнів по тому" 2007 року з Джеремі Реннером. Перший фільм знімав сам Денні Бойл за сценарієм Алекса Гарленда, а другий – Хуан Карлос Фреснадільо за власним сценарієм. Фільми вийшли дуже різні за атмосферою та стилем, але обидва мають позитивні оцінки критиків та дають більше уявлення про цей всесвіт.

